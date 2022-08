“Ontslagen aan de lopende band”? Tiental dossiers en twee ontslagen voor drugsgerelateerde zaken bij politie Antwerpen

De uitspraak van Bart De Wever (N-VA) is met een grote korrel zout te nemen, klinkt het bij de vakbonden. “Nu, er is wel een probleem”, zegt Luc Goos, lokaal voorzitter van vakbond NSPV. “Tien jaar geleden waren er zowat geen tuchtdossiers voor drugsgerelateerde zaken. Het afgelopen jaar telden wij er een tiental. Het gaat zowel om middelengebruik als om hand-en-spandiensten voor de drugscriminelen door ze bijvoorbeeld te voorzien van informatie uit politiedatabanken.”

Het aantal ontslagen valt nog mee. “Wij hebben weet van één geval het afgelopen jaar en een tweede van een persoon die zelf ontslag genomen heeft. Op een korps van bijna drieduizend mensen”, zegt Goos. Andere bronnen bevestigen ons dat er het afgelopen jaar inderdaad twee mensen de politie van Antwerpen verlaten hebben vanwege drugsgebruik.

Op het kabinet van Bart De Wever, die ook tuchtoverheid is voor zijn politiekorps, houdt men zich na de stevige uitspraken op de vlakte. “Het is een belangrijke niet te minimaliseren problematiek. Er zijn tientallen tuchtdossiers per jaar. Hoeveel er daarvan over drugs gaan, kunnen we niet kwijt”, zegt zijn woordvoerder. Bij de lokale politie wou men geen commentaar kwijt.