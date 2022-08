Stalbrand bij varkensboerderij in Ophoven onder controle

De brandweermannen van de hulpverleningszone Oost-Limburg hebben de stalbrand bij een varkensbedrijf aan de Maasveldweg in Ophoven bij Kinrooi volledig onder controle. Dat maakte de brandweerzone vrijdag rond 22 uur bekend. Omwonenden krijgen wel nog de raad ramen en deuren dicht te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen omdat in de dakbedekking mogelijk asbest verwerkt zat.

De uitslaande stalbrand ontstond rond 20 uur. Het vuur ging gepaard met een enorme rookontwikkeling. De brandweerploegen zijn momenteel volop aan het nablussen. Er zijn sterke vermoedens dat er asbest in de dakbedekking van de uitgebrande stal zat. In overleg met de brandweerofficier heeft de gemeente Kinrooi al een gespecialiseerde firma aangesteld, die op en rond het terrein stalen zal komen nemen.

Uit die staalnames zal moeten blijken of er asbest aanwezig was en of die asbestdeeltjes zich ook in de omgeving verspreid hebben. Zodra de resultaten bekend zijn, zal de gemeente de omwonenden op de hoogte brengen.