Stijn M. (39), de man die liefdesrivaal neerschoot in Eksaarde, blijft in de cel

In de zaak van het schietincident in Eksaarde blijft de 39-jarige Stijn M. (foto), die aangehouden werd op verdenking van moord op zijn 42-jarige liefdesrivaal, in de cel. Dat heeft de raadkamer in Dendermonde beslist.

Maandag werd rond 10 uur de politie opgeroepen voor een schietincident aan het Speelbos aan de Kanondreef in Eksaarde (Lokeren). Een man werd er zwaargewond aangetroffen en werd in levensgevaar overgebracht naar het UZ in Gent, waar hij aan zijn verwondingen overleed. Stijn M. verschanste zich enkele uren in een woning, maar gaf zich uiteindelijk over aan de politie. Het ging om een incident in de relationele sfeer.

Advocaat Jaak Haentjens geeft geen commentaar op het onderzoek. Het parket Oost-Vlaanderen geeft ook geen verdere details. (blg)