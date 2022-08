Carl Hoefkens bevestigt dat Raphael Onyedika op weg is naar Club Brugge: “Ik weet dat het kwaliteit is”

Na de 1-3-zege tegen Charleroi heeft Club Brugge-trainer Carl Hoefkens zich voor de camera’s van Eleven Sports uitgelaten over de versterkingen die er nog zitten aan te komen bij blauw-zwart. Toen hem gevraagd werd wanneer hij hoopt FC Midtjylland-middenvelder Raphael Onyedika (21) te verwelkomen, antwoordde hij: “Ik hoop heel snel.”

“Ik wil gewoon met de best mogelijke spelers werken”, vervolgde de Brugse T1. “Ik weet dat het kwaliteit is, dus ik kijk ernaar uit.” De Nigeriaanse defensieve middenvelder traint sinds donderdag niet meer mee met Midtjylland omdat een deal met Club in de lucht hangt. Er kwam een bod uit Brugge dat moet volstaan om hem te strikken. Het gaat om 8 à 9 miljoen euro, daarmee zou hij na Kamal Sowah de duurste inkomende transfer ooit worden.