Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft vrijdag iets gedaan wat het anders bijna nooit doet. Het maakte het document publiek dat de huiszoeking bij Donald Trump motiveert. Daaruit blijkt dat het goede redenen had om aan te nemen dat er “bewijs van obstructie”zou worden gevonden in Trumps landhuis in Florida. Duwt de publicatie de ex-president in een hoek? Of is het koren op zijn molen?