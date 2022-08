Rusland houdt VN-verklaring tegen over nucleaire ontwapening

Rusland heeft vrijdag de goedkeuring tegengehouden van de gemeenschappelijke verklaring na afloop van de toetsingsconferentie van de Verenigde Naties over het non-proliferatieverdrag (NPV), die vier weken duurde. Rusland klaagde over “politieke” termen.

De 191 landen die het NPV ondertekend hebben, het verdrag dat de verspreiding van kernwapens moet tegengaan, waren sinds 1 augustus bijeen in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Maar na een maand van onderhandelingen en een slotzitting die vrijdag enkele uren uitgesteld werd, “is de conferentie niet in staat om een akkoord te bereiken”, zei de voorzitter van de toetsingsconferentie, de Argentijn Gustavo Zlauvinen, na de interventie van Rusland.

Hoewel de beslissingen unaniem genomen worden, klaagde de Russische vertegenwoordiger, Igor Vishnevetsky, dat het ontwerp van de slotverklaring, van ruim dertig pagina’s lang, “onevenwichtig” was. “Onze delegatie heeft belangrijke bezwaren tegen sommige alinea’s die schaamteloos politiek zijn”, aldus Vishenvetsky. Hij herhaalde een paar keer dat Rusland niet het enige land was met bezwaren tegen de tekst in het algemeen.

Zaporizja

Volgens bronnen dichtbij de onderhandelingen kantte Rusland zich vooral tegen enkele alinea’s over de Oekraïense kerncentrale van Zaporizja, die door Rusland bezet wordt. In de slottekst werd “grote ongerustheid” geuit over de militaire activiteiten rond Oekraïense kerncentrales, vooral die van Zaporizja. Dat Oekraïne de controle over de centrale verloor, is eveneens een bron van ongerustheid, net als “de belangrijke impact op de veiligheid”.

Er waren nog enkele gevoelige gespreksonderwerpen de voorbije vier weken, vooral het Iraanse kernprogramma en de Noord-Koreaanse kernproeven. Tijdens de vorige conferentie in 2015 slaagden de partijen er evenmin in om een akkoord te bereiken over de problematieken ten gronde.

“Ver van de realiteit”

In ieder geval, “wat echt problematisch is, tekst of geen tekst, is dat er niets wordt gedaan om het huidige niveau van nucleaire dreiging te verminderen”, zei Beatrice Fihn, die de internationale campagne tot afschaffing van kernwapens (ICAN) leidt. Het ontwerp van de slottekst was “heel zwak, ver van de realiteit”, zei ze. Ze miste “concrete engagementen om te ontwapenen”.

Bij de start van de conferentie had de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, nog verklaard dat de “nucleaire dreiging niet meer gezien was sinds het einde van de Koude Oorlog”. “Vandaag is de mensheid één misverstand, één inschattingsfout verwijderd van nucleaire vernietiging”, zei Guterres.