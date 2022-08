Groei van Belgische economie valt stil: “We verwachten energieprobleem in de winter”

De vijf ondervraagde banken voorspellen allemaal een nulgroei in het derde kwartaal. Vier van de vijf - BNP Paribas Fortis is de uitzondering - verwachten een krimp van de economie in het vierde kwartaal. ING en Degroof Petercam voorspellen een recessie, omdat zij de economische activiteit ook in het eerste kwartaal van 2023 zien dalen. Economen spreken van een recessie als de economie twee kwartalen op rij krimpt.

De gemiddelde groeiprognose van de vijf banken voor heel 2023 bedraagt amper 0,2 procent, tegenover 2,4 procent voor 2022. Maar de voorspellingen variëren van -0,4 procent tot +0,7 procent. Dat grote verschil illustreert de enorme onzekerheid.

De angst voor energieschaarste is de grote boosdoener. Die heeft de gasprijs in Europa spectaculair doen stijgen.