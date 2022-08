Ajax-goudhaantje Antony smeekt om te vertrekken na bod van 90 (!) miljoen euro van Manchester United: “Club is al in februari ingelicht”

De grootste transfersoap van het moment in Europa gaat om Antony, de 22-jarige vleugelaanvaller van Ajax. Manchester United wil de Braziliaan dolgraag binnenhalen en heeft daar zelfs 90 (!) miljoen euro voor over. In Amsterdam lijken ze nóg meer geld te willen voor hun goudhaantje, Antony zelf heeft nu in een exclusief interview met transferspecialist Fabrizio Romano aangegeven hoe graag hij de stap wil zetten.