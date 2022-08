Moet John De Mol vrezen dat ITV 300 miljoen terugeist na schandalen ‘The Voice of Holland’?

Niet één, maar vier vrouwen hadden bij The Voice of Holland melding gemaakt van seksueel grensoverschrijdend gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen. Dat zegt Tim Hofman in een nieuwe Boos-aflevering, die donderdagmiddag op YouTube verscheen. John de Mol zei in het interview met Hofman in de eerste aflevering dat hij slechts één melding had ontvangen in april 2019. Wie, wat, wanneer precies wist en wat diegene met die informatie heeft gedaan is uiterst belangrijk, omdat met het van de buis halen van TVOH, miljoenenverlies gepaard gaat. Wie heeft steken laten vallen en is daar aansprakelijk voor?