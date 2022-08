Ook Anderlecht, AA Gent en Union kennen Europese kalender: D-Day op 8 september

RSC Anderlecht speelt zijn openingswedstrijd in groep B van de Conference League op donderdag 8 september (18u45) in eigen huis tegen het Deense Silkeborg, zo maakte de Europese Voetbalconfederatie UEFA zaterdag bekend.

Een week later volgt voor de Belgische recordkampioen de verplaatsing naar gewezen grootmacht Steaua Boekarest (15 september 21u). Op de derde speeldag staat op 6 oktober (18u45) in het Astridpark de clash tegen West Ham United op het programma, een week later (13 oktober 21u) volgt de verplaatsing naar Londen. Op de vijfde speeldag speelt RSCA op 27 oktober (18u45) gastheer voor Steaua, de groepsfase wordt op 3 november (21u) afgesloten in het Deense Silkeborg.

Anderlecht is er pas voor het eerst sinds 2018-2019 weer bij in de groepsfase van een Europees toernooi en zat bij de loting dan ook pas in de derde pot. Met West Ham United kwam de nummer zeven van vorig seizoen in de Premier League uit de bokaal. Dit seizoen draait het echter nog niet voor David Moyes en co. Na drie speeldagen staan ze puntenloos laatste en dus wordt er naarstig gezocht naar versterking. Vorig seizoen waren ze nog goed voor een halvefinaleplaats in de Europa League.

Gent begint in Noorwegen

Bekerwinnaar AA Gent opent de debatten in groep F op 8 september (21u) met een verplaatsing naar het Noorse Molde. Een week later op 15 september (18u45) is er de eerste thuiswedstrijd, tegen het Ierse Shamrock Rovers. Vervolgens is er de dubbele confrontatie met het Zweedse Djurgärdens IF: op 6 oktober (21u) speelt Gent gastheer, een week later (13 oktober 18u45) volgt de verplaatsing naar Zweden. Op de vijfde speeldag (27 oktober 21u) moet Gent op bezoek bij Shamrock Rovers, de groepsfase wordt op 3 november (18u45) afgesloten met de thuiswedstrijd tegen Molde.

AA Gent zat op basis van zijn resultaten in Europa de voorbije seizoenen in de pot van de reekshoofden en mocht dus wel hopen op een meevaller bij de loting, daags na de troosteloze uitschakeling in de Europa League op het veld van het Cypriotische Omonia Nicosia. In de thuiswedstrijden zullen Molde, Shamrock Rovers en Djurgärden niet meteen voor een vol huis zorgen, maar kwalificatie moet toch tot de mogelijkheden behoren in deze haalbare groep. Op papier is Molde de lastigste klip. De nummer twee van vorig seizoen in Noorwegen en de huidige competitieleider haalde in 2021 nog de achtste finales van de Europa League. Met reservedoelman Alex Craninx staat er ook een Belg op de loonlijst.

Enkel de groepswinnaars stoten rechtstreeks door naar de achtste finales, de nummers twee komen in de barrages uit tegen de nummers drie uit de Europa League, waarin met vicekampioen Union Sint-Gillis één Belgisch team actief is. De nummers drie en vier uit de groepsfase worden uitgeschakeld. De finale van de tweede editie van de Conference League wordt op 7 juni in de Tsjechische hoofdstad Praag gespeeld. De eerste editie werd vorig seizoen gewonnen door het AS Roma van coach José Mourinho.

Union op bezoek bij Union Berlijn op openingsspeeldag

Vicekampioen Union Sint-Gillis gaat op de eerste speeldag van groep D in de Europa League op donderdag 8 september (18u45) op bezoek bij het Duitse Union Berlijn, zo maakte de Europese Voetbalconfederatie UEFA zaterdag bekend.

Een week later, op donderdag 15 september (21u), volgt de eerste thuiswedstrijd, al worden die allemaal in het stadion van Oud-Heverlee Leuven afgewerkt, tegen het Zweedse Malmö. De heenronde wordt op 6 oktober (21u) afgesloten met een verplaatsing naar Sporting Braga, een week later (13 oktober 18u45) speelt Union gastheer voor de Portugezen. Op de vijfde speeldag is er op 27 oktober (18u45) een verplaatsing naar Malmö, de zesde en tevens laatste speeldag wordt op 3 november (21u) afgewerkt met een thuiswedstrijd tegen Union Berlijn.

Voor de Brusselse club, die in de derde en tevens voorlaatste voorronde van de Champions League uitgeschakeld werd door het Schotse Rangers en zo gebruik kon maken van het vangnet van de Europa League, is het de eerste Europese deelname sinds het seizoen 1964-1965 en de club was dan ook in de vierde pot onderverdeeld, waardoor een op papier lastige loting tot de mogelijkheden behoorde.

Met Braga, Malmö en Union Berlijn kwam er geen onhaalbare kaart uit de bus. Braga is de nummer vier van vorig seizoen in Portugal en vaste klant in de Europa League, waar ze vorig seizoen kwartfinalist waren. In dezelfde competitie kwam ze in het verleden reeds uit tegen Standard, Club Brugge en AA Gent.

Bij Malmö vinden we met aanvaller Isaac Kiese Thelin (ex-Anderlecht) een oude bekende terug. Na 19 speeldagen komen ze in de Zweedse hoogste afdeling niet verder dan de vijfde plaats. Net als Union komen ze uit de voorrondes van de Champions League, waarin ze uitgeschakeld werden door Zalgiris. In de Europa League-voorrondes gingen ze voorbij Dudelange en Sivasspor richting de groepsfase. Vorig seizoen speelden ze nog de groepsfase van de Champions League. Union Berlijn was vorig seizoen de verrassing in de Bundesliga, met een vijfde plaats. Het is pas hun vierde Europese campagne ooit. Vorig seizoen sneuvelden ze in de groepsfase van de Conference League.