Voor het eerst in 94 jaar kandidate zonder make-up in finale Miss England

Bijna een eeuw bestaat de Miss England-verkiezing, en nu pas haalt er een kandidate de finale die resoluut nee zegt tegen make-up. Het levert de twintigjarige Melisa Raouf heel wat aandacht op. “Dit betekent heel veel voor mij”, zegt ze in een interview in The independent.

Met missverkiezing associeer je nu eenmaal vooral kandidates die heel veel make-up dragen en alles doen om er zo goed mogelijk uit te zien. Maar zelfs wat mascara op haar gezicht vindt Melisa Raouf (20), een studente uit zuid-Londen, te veel. Ze zegevierde afgelopen week in de halve finale van Miss England en wordt nu de eerste finaliste in de geschiedenis die zonder make-up de finale haalt.

“Het betekent veel voor mij”, zegt ze in The independent. “Want ik voel dat veel meisjes en vrouwen van allerlei leeftijden make-up dragen omdat ze druk ervaren om dat te doen. Maar als je je goed voelt in je vel, moet niemand je opleggen om make-up op je gezicht te smeren. Onze tekortkomingen maken ons wie we zijn en dat maakt iedereen uniek.”

Raouf zegt nooit het gevoel gehad te hebben dat ze voldeed aan veel schoonheidscriteria. “Ik heb pas recent aanvaard dat ik mooi ben zoals ik ben en daarom besloot ik zonder make-up deel te nemen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen