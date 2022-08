“Ultieme oplichter” uit Netflix-documentaire slaat op de vlucht voor Franse politie

De Britse oplichter Robert Hendy-Freegard, die het onderwerp is van de driedelige Netflix-documentaire The puppet master: hunting the ultimate conman, wordt gezocht door de Franse politie. Hij verwondde twee agenten en riskeert vervolgd te worden voor poging doodslag, zo melden de Franse autoriteiten.

Volgens de burgemeester van het Franse dorp Vidaillat, Martine Laporte, fokte Hendy-Freegard er op illegale wijze honden. Daarom vielen inspecteurs donderdag het huis binnen waar hij met zijn partner woont om te controleren of er dierenrechten geschonden worden en of op vlak van werk alles goed geregeld is. Op het moment dat de agenten zijn partner vroegen om mee te gaan naar het commissariaat, sprong Hendy-Freegard in zijn wagen en vluchtte hij. Tijdens het wegrijden reed hij twee agenten aan. Een ervan moest voor verzorging naar het ziekenhuis.

Een opsporingsbevel is verspreid door de politie en het parket heeft een onderzoek geopend. Hendy-Freegard zal vervolgd worden voor poging doodslag op een ambtenaar, en riskeert daarvoor een gevangenisstraf van maximaal 30 jaar.

Volgens buren van de twee woonden Hendy-Freegard en zijn partner in “gruwelijke omstandigheden” in het huis, in het midden van het bos, en lieten de twee zich amper zien in het dorp. “Alleen in haar tuin zag je haar soms”, zegt een buur, Serge, aan AFP. “Sinds 2017 schrijf ik de politie, de prefect en de burgemeester er al over, maar ze nemen het nooit serieus.”

Eerder dit jaar was de Brit te zien in de driedelige Netflix-documentaire The puppet master: hunting the ultimate conman. Daarin vertellen onder meer de kinderen van de vrouw die nu wellicht zijn partner is hoe ze verdwenen is nadat ze hem ontmoet had. Hendy-Freegard werd in 2005 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, maar kwam in 2009 al vrij.