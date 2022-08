Bordeauxse wijnbouwers vrezen rooksmaak door bosbranden

In welke mate de smaak van de wijnoogst van 2022 te lijden heeft gehad onder de bosbranden, is nog onduidelijk. “We moeten het einde van de vinificatie en vooral de resultaten van de analyses van de getroffen zones afwachten”, aldus Teissedre. “Daar waar de rook is weggedreven zal de impact beperkt zijn, maar voor de zones dicht bij de branden is het risico zeker.” De professor aan de universiteit van Bordeaux wijst onder meer naar de wijnstreek Graves.