Wagen ramt lantaarnpaal en komt in gracht terecht, bestuurder gewond naar ziekenhuis gebracht

In de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 2.00 uur ramde een bestuurder een lantaarnpaal en kwam in de gracht terecht. De bestuurder van het voertuig werd met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Op de Halsesteenweg in Neigem kwam het tot een zwaar ongeluk. Een man reed met zijn nieuwe wagen richting Halle toen het plots fout liep. Het voertuig week om een nog onbekende reden van zijn rijvak en kwam daarbij tegen een lantaarnpaal terecht die aan de basis afbrak.

De wagen werd door de impact gekatapulteerd, draaide om zijn as en kwam in de gracht terecht. Het voertuig miste hierbij op een haar na een betonnen duiker. De bestuurder kon op eigen krachten het verhakkelde voertuig verlaten en werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Het voertuig is een totaal verlies.

© Chris Bosseloo

De hulpdiensten waren snel ter plaatse om de brokstukken van de crash op te ruimen. De Halsesteenweg werd gedurende bijna twee uur gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. (cbh) ​