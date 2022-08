Engie reageert op brief van personeel kerncentrales: “Doel 3 en Tihange 2 verlengen behoort niet tot de mogelijkheden”

De levensduur van de kernreactoren van Doel 3 en Tihange 2 nog verder verlengen is niet mogelijk. Dat herhaalt Engie, de uitbater van het Belgische nucleaire park, in een reactie op de open brief van het personeel van de kerncentrales aan de regering.

De federale regering besliste eerder al om met Engie te onderhandelen over een verlenging van de levensduur van de reactoren van Doel 4 en Tihange 3. Het personeel vraagt om dat ook voor Doel 3 en Tihange 2 te doen. Die reactoren kampen met waterstofvlokken in de reactorwand, wat hen de bijnaam ‘scheurtjescentrales’ opleverde, en sluiten normaliter respectievelijk eind september en begin februari definitief de deuren.

Uitbater Engie heeft begrip voor de brief van het personeel en “de emotie die gepaard gaat met de sluiting van de kerncentrales”, zegt een woordvoerster zaterdag in een reactie. Maar Doel 3 en Tihange 2 zullen zoals gepland sluiten, benadrukt ze. “De sluitingsdata zijn bepaald door de wet en de vergunningen voor de uitbating van de centrales eindigen op die data. Dat ligt al heel lang vast en dat zijn we ook al heel lang aan het voorbereiden.”

Winter overbruggen

De regering heeft Engie in juli wel gevraagd om te bekijken of beide reactoren mogelijk nog enkele maanden langer door konden gaan, om de moeilijke winter te overbruggen, maar dat is volgens de Franse energiegroep zowel op technisch gebied als op vlak van veiligheid onhaalbaar. “De gesprekken met de regering gaan enkel over Tihange 3 en Doel 4.”

Engie doet er wel alles aan om de bevoorradingszekerheid de komende maanden op peil te houden, klinkt het nog. Zo is ervoor gezorgd dat de reactoren deze winter zo weinig mogelijk stilliggen voor onderhoud.

“Logische piste”

N-VA-Kamerlid Bert Wollants blijft intussen de verlenging van de levensduur van Doel 3 en Tihange 2 vragen. “Op een moment dat elke megawatt aan stroomproductie telt en met prijzen die elke dag extremer worden, is het maar logisch dat de piste om zo veel mogelijk kerncentrales open te houden wordt onderzocht. De regering geeft zelf aan dat deze problemen wel eens een decennium kunnen aanhouden, dan is het nu ook het moment om daarnaar te handelen.” Binnen de meerderheid vindt ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez dat er meer kerncentrales open moeten blijven.

Veiligheidsautoriteit FANC heeft tot nog toe geen vraag gekregen van Engie om een risicoanalyse te maken, klinkt het daar. De nucleaire waakhond kan dan ook geen uitspraken doen over een mogelijke verlenging van Doel 3 of Tihange 2.