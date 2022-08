Autoverhuurbedrijf rekent vrouw 8.000 dollar extra aan... omdat ze 36.000 kilometer reed in drie dagen

Zaken die auto’s verhuren hebben traditioneel niet de beste reputatie, maar wat een Canadese vrouw overkwam tart alle verbeelding. Ze moest plots 8.000 dollar extra betalen omdat ze volgens de verhuurder 36.000 kilometer gereden had. En dat in amper drie dagen.

Giovanna Boniface vloog eerder deze maand van Vancouver naar Toronto, en huurde aan de luchthaven een terreinwagen om haar dochter een handje toe te steken bij het inrichten van haar kot aan de universiteit. De wagen kwam goed van pas. Boniface deed boodschappen en reed wat rond. Daarnaast bezocht ze haar schoonmoeder, die meer dan 100 kilometer verder woont. Ze schat zelf dat ze in de drie dagen in Toronto ongeveer 300 kilometer gereden heeft met de wagen.

Groot was haar verbazing dan ook toen ze de huurauto terugbracht en ze net voor ze aan boord ging nog even haar rekening checkte om te zien of de betaling met haar kredietkaart goed verlopen was. “Toen heb ik gezien dat er meer dan 8.000 dollar betaald werd aan Avis”, zegt ze bij CTV News.

Omdat ze haar vlucht moest halen, kon ze het niet gaan aanvechten. En daarna bleven haar oproepen onbeantwoord. Toen ze dan toch een manager aan de lijn kreeg, gaf die haar het gevoel “dat het de situatie niet ernstig neemt”.

Terugbetaald

Op Twitter deelt ze het bonnetje, waarop te zien is dat het bedrijf haar 25 cent per kilometer aanrekende voor 36.000 extra kilometers. Ter vergelijking: zelfs als ze in drie dagen tijd non stop rondgereden zou hebben, zou ze nog 30.000 kilometer minder gereden hebben dan wat het bedrijf haar aanrekent. Visa, het bedrijf van haar kredietkaart, zegt niets te kunnen doen.

Pas nu haar verhaal de media haalt, komt Avis over de brug. Het gaat alle bijkomende kosten terugbetalen en heeft het in een statement over een “vergissing”. Hoe die kon gebeuren, maakt het niet duidelijk.