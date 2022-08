Jordan Lukaku verlaat Italië en zet carrière voort in de Spaanse tweede klasse: “Hij is in goede conditie”

De 28-jarige Jordan Lukaku trok in de zomer van 2016 van KV Oostende naar Lazio. Hij zou uiteindelijk 85 optredens maken voor de club uit de Italiaanse hoofdstad, een periode die echter vooral geteisterd werd door blessures. Na uitleenbeurten aan Antwerp en Vicenza liep het contract van de verdediger deze zomer af en dus moest hij op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Die vond Lukaku bij SD Ponferradina, een Spaanse tweedeklasser. Hij zette er zijn krabbel onder een contract voor één seizoen. “Hij is een goeie speler”, liet trainer José Gomes eerder deze week al eens weten. “Een Belgische international die een seizoen in de basis stond bij Lazio. Hij is momenteel in goed conditie en dus fit om te spelen, zo bleek uit de fysieke testen.”

SD Ponferradina begon de competitie met een zes op zes na overwinningen tegen FC Cartagena (2-3) en UD Ibiza (2-1).