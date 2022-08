Steekpartij aan café in Aalst: cafébaas in levensgevaar, dader gevat

Zaterdagochtend rond 5 uur kwam het tot een steekpartij op het Priester Daensplein in Aalst, ter hoogte van café Den Heiligen Gheest. De cafébaas werd er neergestoken door een dertigjarige man. Het slachtoffer verkeert in levensgevaar.

Rond 5.30 uur kwam het tot een handgemeen ter hoogte van café Den Heiligen Gheest. Daarbij werd een cafébaas neergestoken met een mes. Het slachtoffer zeeg in elkaar en de hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.

De man werd ter plekke de eerste zorgen toegediend, maar werd in levensbedreigende toestand naar het ziekenhuis gebracht. De dader kon aanvankelijk ontkomen, maar werd al snel gevat en overgebracht naar een cel bij de Aalsterse politie.

Het parket bevestigt dat de dader is opgepakt voor poging tot moord. De neergestoken cafébaas verkeert nog steeds in levensgevaar. Over het motief van de steekpartij is momenteel nog niets bekend. De onderzoeksrechter werd intussen gevorderd en het labo is ter plaatse. (cbh)