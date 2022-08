Bijkomende arrestatie na dood van 9-jarige Olivia in Liverpool

De Britse politie heeft een bijkomende man gearresteerd voor het doodschieten van het negenjarig meisje Olivia Pratt-Korbel in haar huis in de Engelse stad Liverpool. De 33-jarige wordt verdacht van moord en twee moordpogingen.

Eerder had de politie al een 36-jarige man opgepakt in verband met de dodelijke schietpartij.

Het incident gebeurde bijna een week geleden. Een man die op de vlucht was voor een schutter, drong de woning binnen. De achtervolger vuurde een kogel af door een half geopende voordeur, waarbij het meisje dodelijk verwond werd in de borst en haar moeder geraakt werd in de pols.

Ook de vluchtende man (35) raakte zwaargewond en ligt nog steeds in het ziekenhuis.

De politie vermoedt dat de mannen verwikkeld waren in een bendeoorlog.