Slachtoffers van iPhone-diefstal op Pukkelpop geven exact adres van gsm door, politie valt niet binnen: hoe komt dat?

Al elf iPhones die een week geleden op Pukkelpop gestolen zijn, zijn volgens de applicatie ‘Zoek mijn iPhone’ te vinden in exacte adressen in Molenbeek en Anderlecht. De slachtoffers vragen de politie dan ook actie te ondernemen, maar die viel nog op geen enkel van die adressen binnen. “Wij mogen dat niet zomaar”, verklaart een woordvoerster.

Het was de Hasseltse Loredana Almonte die met de diefstal naar de pers stapte. Uit frustratie en machteloosheid, zo zei ze, want via de applicatie ‘Zoek mijn iPhone’ kan ze exact zien waar haar gsm zich bevindt. Zelfs de straatnaam en het huisnummer gaf ze door aan de politie. Ook andere slachtoffers meldden zich sindsdien: al zeker elf iPhones werden via die applicatie gelokaliseerd in Anderlecht en Molenbeek.

De slachtoffers zeggen niet te begrijpen waarom de politie niet meer actie onderneemt en binnenvalt op die adressen. “Maar er zijn obstakels”, verklaart Sarah Frederickx. De woordvoerster van politiezone Zuid heeft het dan onder meer over de onzekerheid over die exacte locatie. “We hebben al gemerkt dat er in dichtgebouwd gebied, bijvoorbeeld met veel rijhuizen naast elkaar, heel wat marge kan zitten op die zogezegd exacte locatie. Soms kan dat wel een paar honderd meter verschil maken.”

Huiszoekingsbevel

En de politie wil dus vermijden op de verkeerde plaats binnen te vallen. Bovendien kan een inval niet zomaar: daar is een huiszoekingsbevel voor nodig. “Het parket beslist daarover”, zegt Frederickx. “Wij mogen niet zomaar bij iedereen binnen.”

Wat de situatie nog iets moeilijker maakt: Pukkelpop is al een week geleden, en het is dus niet zeker of de gsm’s nog in het bezit zijn van de dief of dievenbende. “Het kan ook dat de persoon die de iPhones gestolen heeft ze al doorverkocht heeft en dat die locatie dan het huis is van een koper die zich van geen kwaad bewust is.”

Frederickx vraagt de slachtoffers daarom om geduld te hebben en al hun informatie door te spelen aan de politie. “Laat die zijn werk doen op de correcte manier. We hebben in het verleden al meerdere zaken zo kunnen oplossen. En als veel van die slachtoffers hetzelfde adres te zien krijgen (via Zoek mijn iPhone, nvdr), dan kan dat hun informatie gestaafder maken en dan kunnen we er meer mee. Maar wees zeker: we nemen dit serieus. Maar we kunnen echt niet zomaar overal binnenvallen. Dan zou het een soep worden.”