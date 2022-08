Ieper

Aan de vooravond van de Ijzerwake in Ieper heeft een vredescollectief zaterdag bloemen neergelegd aan het gedenkteken voor verzetshelden van WO II. Daarmee willen ze enkel een vredesboodschap uitdragen klinkt het. “Dit is géén provocatie maar een teken dat in deze geschiedenisrijke stad enkel vredesboodschappen tellen”, zegt Ellen De Soete van de 8-mei coalitie.