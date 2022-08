Twintigers in kritieke toestand na twee ongevallen: 23-jarige crasht met quad, vrouw (21) rijdt met fiets tegen verkeersbord

In Hoboken is een 23-jarige jongeman vrijdagmiddag zwaargewond geraakt na een quadongeval. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Later op de avond liep een vrouw (21) in Ekeren ook levensgevaarlijke verwondingen op bij een fietsongeluk.

Vrijdagnamiddag reed een 23-jarige man met een quad door de Hof ter Groenestraat in Hoboken, waar de bestuurder de controle over het stuur verloor nadat hij over een verkeersdrempel gereden was. “De quad kantelde en de bestuurder kwam hard op de grond neer. Hij liep verschillende ernstige verwondingen op, vermoedelijk door het gebrek aan een valhelm en aangepaste kledij”, zegt Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen.

Na verzorging ter plaats is de man met levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

Enkele uren later vond er opnieuw een zwaar ongeval plaats, ditmaal in Ekeren. Daarbij is een jonge vrouw zwaargewond geraakt toen ze met haar fiets onderweg was naar huis. “Volgens getuigen kwam ze van een feestje en reed ze rond 23 uur tegen de paal van een verkeersbord op het kruispunt van de Veltwijcklaan met de Moerenhoutlaan”, klinkt het bij de Antwerpse politie.

Een medisch team met een arts kwam ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen, waarna ze het meisje (21) met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis voerden.