Niet langer aan flarden? AA Gent speelt zondag in nieuwe ‘dikkere’ shirts

Op Standard liepen Samoise en Torunarigha plots in ‘lompen’, op Oostende toonde Marreh ongewild zijn buikspieren: al zeker zeven keer het voorbije seizoen zag een speler van AA Gent zijn shirt iets te makkelijk aan flarden getrokken. Leverancier Craft heeft daarom ingegrepen. “Zoiets kan een keer gebeuren, maar omdat het herhaaldelijk voorviel, hebben we Gent nu nieuwe shirts bezorgd”, zegt CEO Adri Zwarthoff.

Bij Craft vermoeden ze dat truitjes leden onder de hitte en zweetverlies. “Het kan wel eens gebeuren dat je met een rol stof zit waar de verhouding tussen lycra en polyester niet helemaal goed zit. Maar dat is het niet”, zegt Zwarthoff nog. “Ondertussen zaten we bij PEC Zwolle ook met twee gevallen, bij Cambuur met eentje. We denken daarom dat het aan de extreme weersomstandigheden ligt. Dit seizoen werkten we met een nog lichtere, elastische stof. Het zat heel lekker, zo bleek uit testen, maar bij hevige transpiratie trekt de lycra wat samen. Als er dan een nagel in het shirt belandde of er werd even getrokken, scheurde het. Misschien dat er straks geen probleem meer is, wanneer de temperaturen zakken, maar we nemen geen risico’s. Deze negatieve publiciteit willen wij ook niet. Dus leverden we nieuwe shirts, uit een iets dikkere stof.”

Fans hoeven niet te vrezen

Supporters die een nagelnieuw shirt kochten, hoeven overigens niet te vrezen hun, euh … broek eraan te scheuren. Want, belooft Craft: “Fans dragen het shirt zelden onder dezelfde omstandigheden, maar mocht het nu toch scheuren, dan wordt dat meteen vervangen of vergoed.”