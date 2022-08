Tanguy (46) aangevallen door zes jongeren na nachtje stappen in Oostende: “Ze gooiden me in de grond en stampten erop los”

Toen Tanguy Degraeve (46) uit Gent donderdagnacht Oostende achter zich wou laten na een bezoek aan W-Festival en een drankje in de uitgaansbuurt, werd hij op weg naar de trein in elkaar geslagen door een zestal jongeren. “En dat voor een zonnebril, een badhanddoek en een zakje nootjes”, klinkt het. De man, die werkt als cipier, is al minstens drie maanden arbeidsongeschikt.

Tanguy werkt als cipier in de gevangenis van Gent en had woensdag en donderdag vrij. Op het programma: een bezoek aan W-Festival op het Klein Strand in Oostende. Toen het festival zo goed als afgelopen was, besloot Tanguy richting station te trekken om de laatste trein om 23.15 uur te halen. Alleen was hij later vertrokken dan voorzien en zou die laatste trein onhaalbaar geweest zijn. “Daarom besloot ik nog wat te drinken en te opteren voor de eerste trein terug naar Gent”, vertelt Tanguy, vlak nadat hij zaterdag voor de tweede keer het ziekenhuis heeft mogen verlaten.

Achtervolgd

De man trok naar het stadscentrum om daar nog iets te drinken. “Het was warm en mooi weer, dus waarom niet”, dacht Tanguy. “Omstreeks 4 uur donderdagnacht vertrok ik terug richting station om de eerste trein te halen. Ik liep langs de Van Iseghemlaan, bewust, want dat is een goed verlichte straat. Vanaf daar werd ik achtervolgd door een zestal jongeren. In de Hertstraat, ter hoogte van het Upstairs hotel, vielen ze mij uit het niets aan.”

Tanguy werd aangevallen vlakbij het Upstairs hotel in de Hertstraat. — © Google Street View

Geen portefeuille

De jongeren hadden het volgens Tanguy gemunt op zijn rugzak. “Daarin staken een zonnebril, een zakje nootjes, een badhanddoek, een trainingsvest en een telefoonlader”, legt de man uit. “Toen ze merkten dat er geen portefeuille in de zak zat zijn ze me uit frustratie beginnen stampen. Ze gooiden me in de grond en stampten erop los. Ik vermoed de manager van het hotel, is tussenbeide gekomen. Daarom zijn die jongeren gevlucht. Heel veel weet ik er niet meer van, want even verloor ik zelfs het bewustzijn.”

Ondertussen belde de man die Tanguy te hulp schoot de hulpdiensten. Die brachten het slachtoffer naar het AZ Damiaanziekenhuis in Oostende. Daar werd hij verzorgd en terug naar huis gestuurd, nog diezelfde dag. “Eens terug in gent bleek de pijnstilling uitgewerkt en kon ik amper nog lopen. Daarop ben ik terug naar het ziekenhuis gegaan en daar bleek mijn enkel verbrijzeld te zijn. Vrijdag hebben ze me dan geopereerd en zaterdagmorgen mocht ik het ziekenhuis verlaten. Ik kan nu al zeker tot eind november niet meer werken”, aldus Tanguy.

Tanguy op de trein nadat hij het ziekenhuis in Oostende donderdagochtend mocht verlaten. — © IF

De politie bevestigt het geval van zinloos geweld. “Onze diensten zijn inderdaad ter plaatse geweest en hebben daarop een ambulance ter plaatse gevraagd”, zegt Timmy Van Assche, perswoordvoerder bij de Oostendse politie. “De man werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er werd een proces-verbaal opgesteld en de zaak wordt verder onderzocht.”

“Wat ik vooral frappant vind, is dat Oostende zich profileert als veilige uitgaansstad”, besluit Tanguy. “Maar na deze aanvaring vind ik het toch zo veilig niet. Ik hoop dat er getuigen zijn die iets hebben gezien tijdens de nacht van woensdag op donderdag tussen 4 uur en 4.45 uur.”

Getuigen mogen zich steeds aanmelden bij de politie.