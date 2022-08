Vergeten en vergeven? Anouar Ait El Hadj krijgt nieuwe kans bij RSCA Futures en bedankt met doelpunt

Anouar Ait El Hadj lijkt de boodschap begrepen te hebben. De jonge middenvelder kwam de voorbije week in het oog van de storm terecht nadat hij weigerde mee te spelen met het beloftenteam. Na een week in de B-kern en excuses op sociale media, mocht de middenvelder vandaag starten in de Challenger Pro League tegen SK Beveren. El Hadj liet zich meteen opmerken met het openingsdoelpunt.

El Hadj mocht de voorbije seizoenen heel wat minuten maken in de eerste ploeg. Dit seizoen was dat heel wat minder. Daarom had de club het idee om hem mee te laten spelen met de beloftenploeg. De jonge middenvelder van Anderlecht weigerde vorige week weliswaar dat voorstel om mee te spelen in de Challenger Pro League. Daarvoor kreeg hij heel wat kritiek. Ook binnen de club werd El Hadj gestraft. Zo moest de 20-jarige middenvelder meetrainen met de B-kern.

Nu lijkt het dat hij de boodschap begrepen heeft. Na eerdere excuses op sociale media, mocht de middenvelder vandaag starten met het beloftenteam tegen SK Beveren. El Hadj voetbalde de zorgen van zich af en scoorde na een dik kwartier de openingstreffer. Afwachten of hij binnenkort een nieuwe kans krijgt in de eerste ploeg.

