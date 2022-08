Zeearend vliegt mee tussen passagiers

Het was even schrikken voor de passagiers op een vlucht van Southwest Airlines toen ze een zeearend zagen ‘inchecken’. De piloot stelde iedereen snel gerust. “Het dier was op zakenreis...”

Normaal moeten dieren in een speciale kooi in het ruim van het vliegtuig. Tenzij kleine gezelschapdiertjes. Maar dat kan je moeilijk zeggen van een zeearend.

Toen kon het dier uitzonderlijk mee aan boord met zijn begeleiders. Omdat hij het gewoon is.

Clark de adelaar,van het World Bird Sanctuary in Missouri was naar Charlotte gereisd voor een voordracht aan de High Point University. Het dier was dus op zakenreis, volgens de begeleiders. Clark, die ongeveer 20 jaar geleden in het opvangcentrum werd uitgebroed als onderdeel van een fokprogramma, kon volgens de organisatie niet in het wild worden vrijgelaten zoals zijn broers en zussen, en werd een “vliegende ambassadeur” bij speciale evenementen. Sindsdien reist hij het land rond en laat zich de aandacht duidelijk welgevallen.

De Transportation Security Administration plaatste foto’s op sociale media van Clark die naar een camera tuurde en zijn spanwijdte bij het controlepunt op de luchthaven demonstreerde.