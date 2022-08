Auto-immuunziekten verhogen risico op hart- en vaatziekten

Ongeveer tien procent van de bevolking in welvarende regio’s zoals Europa en de Verenigde Staten heeft een of meerdere auto-immuunziekten. Voorbeelden van zo’n auto-immuunziekten, waarbij het immuunsysteem lichaamseigen cellen en stoffen als vreemd aanziet, zijn reumatoïde artritis, psoriasis, systemische sclerose en diabetes type 1. Eerder onderzoek toonde al aan dat sommige van deze aandoeningen gepaard gaan met een hoger risico op hart- en vaatziekten, maar deze studies waren te kleinschalig om sluitende conclusies te trekken over de noodzaak van preventie van hart- en vaatziekten bij patiënten met auto-immuunziekten.

Daarom is een internationaal onderzoeksteam gestart met een grootschalig onderzoek. De wetenschappers zochten naar mogelijke verbanden tussen negentien van de meest voorkomende auto-immuunziekten en hart- en vaatziekten. Ze gebruikten daarvoor geanonimiseerde gegevens uit de Clinical Practice Research Datalink van het Verenigd Koninkrijk, goed voor 22 miljoen patiëntendossiers ofwel ongeveer een vijfde van de huidige Britse bevolking.

Risico neemt toe

Uit de resultaten bleek dat het risico op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten gemiddeld 1,56 keer groter was bij patiënten met auto-immuunziekten dan bij patiënten zonder. Het risico neemt bovendien toe naargelang het aantal verschillende auto-immuunziekten bij patiënten. Systemische sclerose, de ziekte van Addison, lupus en diabetes type 1 behoren tot de aandoeningen met het hoogste risico.

De onderzoeksresultaten worden dit weekend op het jaarlijkse congres van de European Society of Cardiology gepresenteerd en is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet.