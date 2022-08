Vrachtwagen rijdt in op buurtfeest bij Rotterdam: al minstens drie doden

Een buurtfeest in het landelijke Nieuw-Beijerland, bij Rotterdam, is zaterdagavond in een drama geëindigd. Een Spaanse vrachtwagen reed van de dijk af, recht op het plein waar een barbecue aan de gang was. Hoeveel slachtoffers er vielen, staat nog niet vast. Minstens drie mensen zijn omgekomen en er vielen ook vele gewonden.

De vrachtwagen van het Spaanse vervoerbedrijf El Mosca reed volgens de politie aan de Zuidzijdsedijk om een nog onbekende reden van de dijk af en kwam op een plein terecht waar een jaarlijks buurtfeestje aan de gang was van de lokale ijsvereniging IJsclub de Kom.

”We waren gezellig aan het barbecuen toen we dat gevaarte op ons af zagen komen. De paniek was enorm. Mensen sprongen weg voor hun leven, sommigen werden gegrepen door de vrachtwagen. De verslagenheid is groot, iedereen kent iedereen hier. Er zijn ook kinderen gewond geraakt. Een echte ramp”, zegt een getuige.

Aanvankelijk was er enkel sprake van gewonden, maar later op de avond zei de politie dat er ook meerdere doden zijn. Hoeveel is nog niet bekend. “Zeker drie”, zo bevestigde de politie zopas.

De vrachtwagen wordt momenteel getakeld, pas dan zal de ware omvang van de ramp bekend worden.

Op de plaats van het drama liggen overal weggeslingerde tafels en stoelen. De klap moet enorm zijn geweest. Mensen die niet gewond raakten huilden en zochten troost bij elkaar.

De politie heeft de plek afgesloten “als plaats delict” wat wil zeggen dat er een strafrechtelijk onderzoek is geopend.

Waarom de bestuurder van de vrachtwagen van de dijk reed, is nog niet duidelijk. Maar de politie gaat alleszins uit van een ongeval.

Aan de bandensporen is te zien dat de chauffeur voor de bocht naar beneden reed, recht op het buurtfeest af. De bestuurder zal nu zo snel mogelijk worden verhoord. Hij meegenomen door de politie.