Premier De Croo roept Overlegcomité bijeen voor stijgende energieprijzen: “Alle hens aan dek”

Premier Alexander De Croo (Open VLD) gaat een Overlegcomité bijeenroepen over de stijgende energieprijzen. Dat bevestigt hij aan VRT NWS. Hij gaat daarmee in op een vraag van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. “Het is alle hens aan dek. De winter komt eraan, we moeten de facturen betaalbaar maken.”

VRT NWS bericht zaterdagavond dat de premier daarmee ingaat op de vraag van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. “Al was het maar om te kijken wat de verschillende initiatieven van de regeringen zijn”, aldus de premier.

Volgens Vooruit-voorzitter Conner Rousseau is het ten midden van de huidige energiecrisis belangrijk om “alle opties open te houden”, zo zei hij bij VTM NIEUWS. “Experten zeggen dat het langer openhouden van de reactoren niet kan, maar voor ons is alles mogelijk. Wij hebben als partij maar één doel, en dat is de energiefactuur van de mensen omlaag krijgen”, aldus Rousseau.

Rousseau zei dat er beter moet samengewerkt worden en dat er dringend nood is aan een Overlegcomité over de energieprijzen.

“Mensen moeten de winter halen”, waarschuwde Rousseau.

Eerder vandaag vroeg het personeel van de Belgische kerncentrales in een open brief om ook Doel 3 en Tihange 2, de reactoren met waterstofinsluitsels of ‘scheurtjes’ in de volksmond, langer open te houden. Normaliter sluiten ze respectievelijk eind september en begin februari definitief de deuren.

Ook Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert liet weten voorstander te zijn. Open Vld wil dat de regering vraagt dat Engie “geen handelingen stelt die de ontmanteling van deze reactoren onomkeerbaar maken.” Lachaert verwees naar de “ongeziene crisis die energie onbetaalbaar maakt voor velen”.

