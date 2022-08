Verdachten van moord op 9-jarig meisje in Liverpool op borgtocht vrij

Het Engelse meisje werd begin vorige week in Liverpool dodelijk getroffen door een kogel uit het wapen van een schutter die jacht maakte op een veroordeelde inbreker. Deze probeerde zich in veiligheid te brengen door het huis van de familie Pratt-Korbel in te vluchten nadat moeder Cheryl de deur had geopend om te zien wat er gaande was. Zij raakte ook zelf gewond, evenals de eerste indringer, die een strafblad heeft.

De rechercheurs die de zaak onderzoeken, hebben het publiek zaterdag opnieuw opgeroepen informatie te delen of met namen te komen van personen die misschien meer weten over de achtergrond. “Zwijgen is geen optie. Er is geen schuilplaats voor iemand die op enige wijze betrokken is bij de dood van de kleine Olivia”.

De politie vermoedt dat het meisje het slachtoffer is geworden van een bendeoorlog. De gewonde misdadiger heeft tot dusver zijn mond gehouden. Ook hij was vervroegd op vrije voeten na een gevangenisstraf wegens inbraak en autodiefstal.