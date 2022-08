KMSK Deinze laat leidersplaats in Challenger Pro League liggen na gelijkspel tegen Virton

De eerste helft van de wedstrijd leverde geen enkel doelpunt op. Dat lag niet aan een gebrek aan kansen, wel aan een gebrekkige trefzekerheid in de aanvalslinie van Virton. De bezoekende aanvallers kregen hun geschut gedurende de eerste helft maar niet juist afgesteld. Vooral Souleymane Anne miste vlak voor rust een dot van een kans.

Na het offensief geklungel voor de rust, was het na de rust de beurt aan de defensie van Virton om te stuntelen. Deinze-spits Bafodé Dansoko kreeg de bal op een presenteerblaadje aangeboden van de Virtonese verdediging en hoefde het leer enkel nog in doel te duwen. De aanvaller leerde de bezoekers een zure les in efficiëntie.

© BELGA

Virton toonde zich even later wel gewiekst toen het een penalty veroverde na een snelle tegenaanval. Souleymane Anne behield dit keer de concentratie en zette de elfmeter rustig om. Daarmee had de Mauritaanse international meteen het laatste woord in de wedstrijd, die na de gelijkmaker langzaamaan uitdoofde.

© BELGA

Deinze telt nu vijf punten uit drie wedstrijden en staat op de vierde plek in de stand. Voor Virton is het het derde gelijkspel op rij, goed voor een negende plek. Zondag ontvangen de beloften van Club Brugge vicekampioen RWD Molenbeek (16.00u). Bij winst komen de Molenbekenaars op gelijke hoogte met Deinze aan kop van het klassement. Beerschot en Lierse Kempernzonen verzorgen om 20.00u het laatste duel van de speeldag.