Doelpunt van Loïs Openda levert Lens drie punten op tegen Rennes en Jérémy Doku

Lois Openda heeft met zijn club Lens het Stade Rennes van Jérémy Doku opzijgezet. Openda had zelf een belangrijke rol in de zege. De Rode Duivel legde de partij met een doelpunt in een beslissende plooi. Dankzij de zege klimt Lens voorlopig naar de leiding in de Ligue 1.

Loïs Openda heeft met zijn club Lens zijn start absoluut niet gemist. Na de zege tegen Stade Rennes en Jérémy Doku mogen Openda en co. zich minstens een dag de leider noemen. Morgen kan PSG de leiding wil opnieuw overnemen als het wint van Monaco.

Tegen Rennes kreeg Lens het niet zomaar cadeau. Het was wachten tot in de tweede helft tot er een doelpunt viel. Seko Fofana opende na een dik uur de score. Vijf minuten later leek de wedstrijd in een beslissende plooi gelegd. Rode Duivel Loïs Openda kreeg de bal in de loop aangespeeld, zette zijn verdediger weg en legde het leer goed binnen: 2-0.

Rennes, met Jérémy Doku in de basis, probeerde nog wel het tij te keren, maar de aansluitingstreffer van Laborde kwam te laat om Lens nog in de problemen te brengen.