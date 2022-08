Gent heeft onlangs zijn duizendste autodeelwagen ingeschreven. De stad is in haar eentje goed voor één derde van het totale aantal deelwagens in Vlaanderen. Maar daar komt verandering in, zegt de sector. De stad is veroverd, nu is het platteland aan de beurt. “Door de hoge prijzen zoeken mensen naar manieren om te besparen. En een eigen auto, dat is een grote kost.”