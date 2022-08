Twee legertanks uitgebrand op bedrijventerrein, kwaad opzet niet uitgesloten

De brandweer kreeg zondagochtend een oproep voor een bedrijfsbrand op de industriezone Westerring langs de gewestweg N60 in Oudenaarde. Van kilometers ver was een zwarte rookpluim te zien. De brand bleek zich niet in een gebouw te situeren, maar betrof twee legertanks, die achteraan een terrein van OIP Sensor Systems stonden. Het bedrijf maakt elektro-optische systemen voor Defensie, de ruimtevaart en de binnenlandse veiligheid in het algemeen, zoals warmtebeeldcamera’s, dag- en nachtkijkers en vuurleidingssystemen.

Het vuur was vrij snel onder controle, maar de twee tanks brandden wel helemaal uit. De oorzaak van de brand is voorlopig nog niet helemaal duidelijk, kwaad opzet wordt niet uitgesloten. De plaats werd door de politie verzegeld en het parket van Oost-Vlaanderen vorderde een branddeskundige om de omstandigheden van de brand te onderzoeken.