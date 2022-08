De Croo sluit plafonnering van energieprijzen op Belgisch niveau niet langer uit

Onze federale regering is al langer voorstander van een plafonnering van de energieprijzen. Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) legde het onderwerp al in februari op tafel en ook premier Alexander De Croo pleitte ervoor tijdens een Europese top in maart.

Toen werd besloten dat zo’n Europese plafonnering zou bekeken worden, maar een half jaar later is er nog niets van in huis gekomen. Volgens eerste minister De Croo is het daarom tijd om zelf het heft in handen te nemen. “We kunnen dit niet blijven oplossen met energiecheques en verlagingen van belastingen”, zei De Croo bij VRT NWS. Volgens hem is het wel erg moeilijk om dit in een land zoals België zelf te doen, doordat de elektriciteits- en gasmarkt in West-Europa eigenlijk één is. “Veruit de meest efficiënte manier om dit aan te pakken, is Europees. Maar als dat niet lukt, zullen we alle andere opties ook bekijken. Die opties zijn wel minder sterk en zullen wel minder effect hebben”, zei hij.

De premier kondigde zaterdagavond aan dat er een Overlegcomité zal georganiseerd worden over de energieprijzen. Daarmee ingaat op de vraag van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. “Al was het maar om te kijken wat de verschillende initiatieven van de regeringen zijn”, aldus de premier.

