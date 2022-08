Verdachte van steekpartij in Aalst aangehouden

De verdachte van een steekpartij in Aalst zaterdagochtend is aangehouden. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen.

Op het Priester Daensplein in Aalst, ter hoogte van café Den Heiligen Gheest, is een cafébaas zaterdagochtend rond 5 uur neergestoken door een dertigjarige man na een dispuut in het café. Het slachtoffer verkeerde in levensgevaar, maar dat is geweken.

De dader kon aanvankelijk ontkomen, maar werd snel gevat. De dertigjarige man is ondertussen aangehouden door de onderzoeksrechter en zal vrijdag voor de raadkamer verschijnen. Over het motief van de man is voorlopig nog geen duidelijkheid. Dat meldt het parket.

