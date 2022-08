Wim De Wit hekelt broedermoord tussen partijen die Vlaamse zaak genegen zijn op 21ste IJzerwake

Voorzitter Wim De Wit heeft zondag op de 21ste IJzerwake in Ieper uitgehaald naar de broedermoord die zich afspeelt “tussen politici die onze Vlaamse zaak pretenderen zo genegen te zijn”. “Stop die onproductieve onderlinge strijd. We hebben samen één groot doel en dat is onze onafhankelijkheid in een Vlaamse republiek”, hield hij hen voor.

Volgens De Wit moeten Vlaams Belang en N-VA - zonder de partijen bij naam te noemen - hun individuele vetes opzijzetten en om de tafel gaan zitten. “We verzwakken onszelf door in verspreide slagorde ten strijde te trekken. Op deze manier kan het echt niet verder en mijn Vlaams-nationaal hart bloedt als ik dit aanschouw.”

De IJzerwake werd ruim 20 jaar geleden voor het eerst georganiseerd door de radicale Vlaamse beweging als reactie op de te zachte koers van de IJzerbedevaart aan de IJzertoren in Diksmuide. De meeting wordt sindsdien georganiseerd op de weide aan het monument van de gebroeders Van Raemdonck in Steenstrate (Ieper).

(Lees verder onder de foto)

© adm

Voor de IJzerwake is een onafhankelijk Vlaanderen de enige valabele optie. Binnen België is er volgens De Wit geen grote pensioen- of fiscale hervorming mogelijk, of een confederale omslag in 2024. “De oplopende overheidsschuld is een tijdbom onder de welvaart van onze kinderen en kleinkinderen. België heeft geen enkele financiële ruimte meer om een nieuwe crisis op te vangen. En we weten allemaal dat er nog crisissen zullen komen”, stelde hij.

Van een staatshervorming zal niets in huis komen, “al was het maar omdat in dit verbrokkelde politieke landschap de noodzakelijke meerderheid niet kan gevonden worden. Daarom moeten we het recht in eigen handen nemen en ons afscheuren van diegenen die menen dat ze eindeloos het krekel-en-de-mierverhaal in stand gaan kunnen houden”, klonk het.

Voor De Wit zal “de eenzijdige stap die Vlaanderen noodgedwongen moet zetten” een vastberaden meerderheid langs Vlaamse kant vergen.

Ook migratie is een steeds weerkerende thema in de toespraak van de IJzerwake-voorzitter. “Vivaldi heeft het vooral over een tekort aan opvangplaatsen; neen, er is geen tekort aan opvangplaatsen, maar wel een teveel aan valse asielzoekers”, klonk het.

“Omvolking is geen samenzweringstheorie, maar een vreselijke realiteit, al wil men dat niet gehoord hebben. Deze omvolking dreigt de samenhang en de stabiliteit van onze samenleving onderuit te halen. Een waterdichte migratiestop is dan ook absoluut noodzakelijk als eerste stap om deze evolutie te keren”, vond De Wit.

(Lees verder onder de foto)

© adm

Hij haalde ook zwaar uit naar de beslissing van de stad Ieper om Frontnacht, op de vooravond van de IJzerwake te verbieden. “Ook voor ons is het ondenkbaar dat neonazistische groepen een forum krijgen op deze weide. Bij het thans afgekondigde verbod zijn toch vragen te stellen” aldus De Wit. “Maar we zullen deze onterechte beslissing wel degelijk aanvechten voor de Raad van State met een procedure ten gronde. Naderhand kunnen we dan de gemaakte kosten verhalen op het stadsbestuur”.

Wim De Wit veroordeelde tenslotte “met de meeste nadruk de Europese broederstrijd in Oekraïne. Een broederstrijd die uitgevochten wordt op de rug van patriottische soldaten, maar nog veel meer op de rug van onmachtige vrouwen en kinderen, slachtoffers van mens-vernietigende geldingsdrang”.