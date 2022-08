“Europese Centrale Bank komt met aanzienlijke rentestap in september”

Volgens Rehn is het wegens de torenhoge inflatie “tijd voor actie”. In de eurozone stegen de consumptieprijzen in juli met 8,9 procent op jaarbasis, terwijl de ECB streeft naar een inflatie van 2 procent op middellange termijn.

“De volgende stap zal aanzienlijk zijn, afhankelijk van de binnenkomende data en de inflatievooruitzichten”, zei de centrale bankier over de rente. Daarbij moet de ECB wel waakzaam zijn: het is koorddansen tussen het bestrijden van de inflatie en het vermijden van een recessie, aldus de Fin. “We zitten met een ernstige energiecrisis in Europa” en “het is heel waarschijnlijk dat de economie van de eurozone op dit moment aan het vertragen is”.

Met hoeveel de ECB de rente volgende maand zal verhogen, blijft voorlopig koffiedik kijken. In juli verhoogde de centrale bank de rente voor het eerst sinds 2011, meteen van 0 naar 0,5 procent. Stemmen gaan op om in navolging van de Amerikaanse centrale bank over te gaan tot rentestappen van 0,75 procentpunt om de economie af te koelen, maar wegens de recessievrees willen anderen voorzichtiger blijven.

Europa moet hoe dan ook voorbereid zijn op een “langdurige confrontatie” met Rusland, met verminderde aardgasleveringen en hogere energieprijzen, aldus Rehn. “Dat zal een serieuze knip zijn in de koopkracht van onze burgers.”