Ooggetuige over drama tijdens buurtfeest Nederland: “Hij trok plots zijn handen van het stuur en gaf gas”

Het Nederlandse Nieuw-Beijerland is in diepe rouw door de dramatische dood van zeker zes mensen door een ongeval met een truck. Een vrachtwagenchauffeur reed zaterdag de dijk af en vloog door een tent waar op dat moment een buurtfeest plaatsvond. Volgens een ooggetuige was de trucker in “verwarde” toestand na het ongeluk. “Hij trok opeens zijn handen van het stuur en gaf gas.”