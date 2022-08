Café-uitbaatster Tineke in shock na steekpartij waarbij haar man zwaargewond raakt: “Uit het niets haalde hij uit naar Stefaan”

Op het Priester Daensplein in Aalst, ter hoogte van café Den Heiligen Gheest, is een cafébaas zaterdagochtend rond 5 uur neergestoken door een 30-jarige man na een dispuut in het café. Mede-uitbaatster en echtgenote Tineke doet een oproep om de veiligheid in Aalsterse horecazaken te verhogen.

Tineke is samen met haar echtgenoot Stefaan uitbaatster van café Den Heilighen Gheest. Toen ze vrijdagnacht omstreeks vijf uur aan de laatste klanten vroegen om de zaak te verlaten wegens sluitingstijd ging het mis: “Een van de nog aanwezige klanten begon amok te maken en het kwam tot een discussie. Toen hij uiteindelijk onze zaak verliet, ging Stefaan nog even achterna om te zien of de man effectief wel weggegaan was. Enkele meters verder, voor het Crelan kantoor sloeg het noodlot toe. Uit het niets haalde de man uit naar Stefaan. Met welk voorwerp hij heeft uitgehaald weten we niet. Mijn man zeeg in elkaar en de dader sloeg op de vlucht”, vertelt Tineke.

Intussen is Stefaan aan de beterhand en verloopt het herstel voorlopig beter dan aanvankelijk gedacht. “Het is de laatste 48 uur zeer zwaar geweest”, vertelt Tineke, “Het is allemaal heel surrealistisch en nauwelijks te vatten wat er vrijdagnacht gebeurd is. Gisterenavond is onze zaak opengegaan, mijn personeel heeft alles draaiende gehouden en ik ben zelf ook aanwezig geweest tot ongeveer 1 uur, op automatische piloot.”

Tineke hekelt het geweld waar sommige mensen tegenwoordig prat op gaan: “Het is alsof ze fier zijn op hun daden. Wij voelen ons als horeca-uitbaters helemaal niet meer veilig om onze job uit te oefenen. Er is een totaal gebrek aan respect jegens ons.”

Patrouilles

Voor Tineke is de maat nu vol. Ze vraagt uitdrukkelijk dat de stad effectief maatregelen neemt om het steeds toenemende geweld te stoppen. “Het stadsbestuur heeft goeie voornemens en doet zijn best en zeker ook de lokale politie maar dit blijkt onvoldoende. Ik ga de zaak aankaarten bij het stadsbestuur en vraag naar een oplossing door bijvoorbeeld meer patrouilles of het inzetten van een burgerwacht. Wij houden als horeca-uitbaters van onze job maar het kan niet zijn dat wij met een bang hart achter onze toog moeten staan”, besluit Tineke.