Jongeman (21) belandt onder boomstam en overlijdt tijdens Nederlands volksfeest

Tijdens een volksfeest in het Nederlandse Heeswijk-Dinther is in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.00 uur een 21-jarige man uit Deurne omgekomen. De bezoeker probeerde volgens de politie samen met een aantal vrienden een zware boomstam op te tillen en dat ging mis.

De stam viel op hem en de man overleed, ondanks de inzet van een traumahelikopter en ambulancepersoneel, ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie heeft het evenement enige tijd stilgelegd vanwege onderzoek, maar is tot de conclusie gekomen dat sprake is van een “noodlottig ongeval”.

Het terrein is inmiddels weer vrijgegeven. Het evenement duurt drie dagen en op het festivalterrein zijn meerdere muziekpodia met dj’s en bands. Bij het festivalterrein is ook een camping. De zaterdag van het evenement was uitverkocht.

‘Verslagen’

De organisatie van het Solexrace Festival laat weten “diep onder de indruk en verslagen” te zijn. Volgens de organisatie is het evenement tijdelijk stilgelegd, maar is na overleg met de familie van het slachtoffer besloten het evenement in aangepaste vorm voort te zetten.

Een woordvoerster kon nog niet zeggen op welke wijze het festival wordt aangepast. “Daarover zijn we nog in beraad.”