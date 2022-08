Halen

“Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn dochtertje mij altijd blijft herinneren?” De oproep van de terminaal zieke Shauni (29) in onze krant is herkenbaar voor Dave (46) uit Halen. Zijn vrouw Tina (41) deed in 2020 precies dezelfde oproep, toen ze wist dat ze ging sterven.