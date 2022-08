Vrouw zwaargewond na val uit rijdende mobilhome op E17

Aan boord van de mobilhome met Duitse nummerplaat zaten twee vrouwen. De passagier viel plots uit het voertuig en kwam op de pechstrook terecht. Hoe dit is kunnen gebeuren is momenteel nog onduidelijk. De bestuurster zette de mobilhome onmiddellijk aan de kant en zocht hulp bij passanten. Een dokter die net op dat moment passeerde diende de eerste zorgen toe en belde de hulpdiensten. Het slachtoffer hield schaafwonden, kneuzingen en een hoofdwonde over aan het incident. Ze werd met spoed overgebracht naar het Vitaz ziekenhuis. Het verkeer op de E17 ondervond geen hinder door het ongeval.