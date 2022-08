IJzerwake zonder incidenten in Ieper

De IJzerwake is zondag rustig verlopen. Volgens de politie waren er geen incidenten tijdens het evenement. Vooraf was er vrees voor extremistische betogingen of incidenten omdat het festival Frontnacht werd afgelast.

De politie was de afgelopen dagen alert voor eventuele incidenten gelinkt aan de IJzerwake en Frontnacht. Het extreemrechtse festival, dat zaterdag zou plaatsvinden, werd door het Ieperse stadsbestuur afgelast wegens banden met neonazisme en neofascisme. De organisatie van Frontnacht vecht de intrekking van de vergunning wel nog aan bij de Raad van State.

Even was er de vrees dat dat voor incidenten zou kunnen leiden op de dag dat Frontnacht zou plaatsvinden, of op de IJzerwake zondag. Die incidenten bleven uiteindelijk uit.

Eigenlijk bleef het het hele weekend rustig. Er waren zowel op zaterdag als op zondag geen incidenten”, klinkt het bij politiezone Arro Ieper. Op de IJzerwake waren volgens de politie tussen de 1.000 en 1.500 bezoekers. De organisatie spreekt van meer dan 3.000 bezoekers.

De politie, die massaal op de been was, hield de situatie in de gaten en scande ook de afgelopen dagen sociale media op eventuele signalen van problemen.

De IJzerwake werd ruim 20 jaar geleden voor het eerst georganiseerd door de radicale Vlaamse beweging als reactie op de te zachte koers van de IJzerbedevaart aan de IJzertoren in Diksmuide. De meeting wordt sindsdien georganiseerd op de weide aan het monument van de gebroeders Van Raemdonck in Steenstrate (Ieper).