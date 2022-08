Dinsdag viert Waregem Koerse haar 175 jarige bestaan: daarmee is de wedstrijd véél jaren ouder dan de Ronde van Vlaanderen en bijna zo oud als België. In de loop de jaren evolueerde het evenement van iets dóór de gegoede klasse tot iets vóór de gegoede klasse. “De vips die naar hier komen, wéten dat ze te veel betalen. Dat is eigenlijk fantastisch.”