Duitse gasreserves raken sneller gevuld dan gepland

De Duitse gasopslagfaciliteiten raken sneller gevuld dan gepland, ondanks de onzekerheid over de aanvoer uit Rusland. Dat meldt het Duitse ministerie van Economie zondag. De doelstelling voor oktober om de reserves voor 85 procent gevuld te hebben, zou begin volgende maand al bereikt worden.

De poging van Duitsland om zijn afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen is erg succesvol, zo geeft de Duitse minister van Economie Robert Habeck zondag te kennen. “Het is een zeer uitdagende situatie en grote besparingen zijn zeer zeker nodig, maar we zijn voorbereid als land”, aldus Habeck.

Duitsland wil met het oog op komende winter zijn gasreserves zo vol mogelijk hebben. Eerder werd een doelstelling geopperd van 85 procent tegen oktober en 95 procent tegen november.