Molotovcocktails en de boodschap “Shut Elbit Down” bij brandende legertanks: “Wordt onderzocht of dit een terroristische aanslag was”

Oudenaarde

De brand van twee pantservoertuigen van het Belgische leger in Oudenaarde is zo goed als zeker aangestoken en vermoedelijk het werk van een Palestijnse actiegroep. Zo werd op de muur van het bedrijf OIP de boodschap “Shut Elbit Down” aangetroffen. Naar verluidt lagen ook restanten van molotovcocktails tussen de uitgebrande tanks. “Er wordt onder meer onderzocht of het al dan niet om een terroristische aanslag gaat”, zegt Oudenaards burgemeester Marnic De Meulemeester (Open VLD).