Wij stuurden onze reporter naar het WK Stokpaardrijden en kregen hem terug als wereldkampioen

Of het niet leuk zou zijn mocht onze reporter Arno Van Hout voor zijn verslag van het WK Stokpaardrijden ook deelnemen? Wat begon als een vrolijk idee heeft hem vandaag applaus opgeleverd op de redactie. Want Arno won, in de categorie ‘allround’.

“Toen ik vanochtend opstond, wist ik écht niet dat ik plots twee medailles zou binnenrijven. ‘Ga eens op reportage en weet je wat, doe gewoon mee!’ Ja nou, echt vanzelfsprekend was anders. Gelukkig kon ik rekenen op enkele vriendelijke junioren die me wat kneepjes van het vak leerden”, vertelt Arno.

“De freestyle dressuur stond als eerste op de planning en daar had ik absoluut het meeste stress voor. We kozen gelukkig voor een erg kort nummer, maar een choreografie hadden we op voorhand helemaal niet bedacht. Toch bleken mijn galopjes en sprongetjes in de smaak te vallen. Geen medaille, maar het publiek zorgde dat het toch een fijne ervaring werd!”

“Toen kwam de sprint eraan en al snel bleek ik te moeten concurreren met twee toppers van de vorige editie - en onder meer een man op visslippers, dat was ook wel bijzonder. Het klinkt misschien wel simpel, maar 60 meter om ter snelste galopperen is dat allerminst. Maar toch, als bij wonder, wist ik de bronzen medaille te veroveren! Het eerste eremetaal was binnen!”

“Over het jumpingonderdeel wil ik liefst niet te veel uitweiden. Ik schatte een bocht te kort in, waardoor ik een horde midden in het parcours helemaal miste. En ja, daarna was ik de teugels helemaal kwijt. Een onderdeel waar ik veel van verwachtte, maar waar ik toch teleurstelde. Die bocht zal ik nog in veel nachtmerries opnieuw afleggen.”

“En toen moest het echte wonder nog geschieden, plots kreeg ik te horen dat ik in de categorie all-round zou winnen. Het was een prijs die ik helemaal vergeten was, maar die de dag toch helemaal redde. Ik was dan misschien wel de enige deelnemer in mijn klasse die aan alle disciplines deelnam, waardoor ik de enige was die de prijs echt kon winnen, maar het is toch een hele eer.”

Zien hoe Arno het ervan af bracht? Dat kan vanaf morgen op het Tiktok-kanaal van Nieuwsblad!

