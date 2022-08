Trumps eigen sociale netwerk trekt meer gebruikers dan ooit, maar kan de rekeningen niet meer betalen

De inbeslagname van elf sets geheime documenten bij de huiszoeking in Mar-a-Lago, het privéresort van Donald Trump, drie weken geleden, kan grote gevolgen hebben voor de verdere politieke carrière van de voormalige president. Maar zijn app Truth Social vaart er wel bij qua aantal gebruikers. Trump lanceerde zijn Twitter-kloon nadat hij zelf van Twitter verbannen werd. In de week na de huiszoeking werd de app 88.000 keer gedownload, zo blijkt. Sinds de lancering in mei was dat aantal nooit zo hoog.

Tot daar het goede nieuws. Want Truth Social bloedt geld. Het slaagt er maar niet in om betalende adverteerders aan te trekken, en brengt dus niets op. Het moederbedrijf, Trump Media & Technology Group, moest eerder al toegeven dat het “aanzienlijke verliezen verwacht in de nabije toekomst”. Afgelopen week maakte Fox Business – deel van het conservatieve Fox News – bekend dat Truth Social rekeningen ten belope van 1,6 miljoen dollar (1,6 miljoen euro) niet betaald heeft aan RightForge, de aanbieder van de internetinfrastructuur waarvan de app gebruikmaakt. Het doet Fox besluiten dat de financiën van Truth Social “in substantiële wanorde verkeren”.

3.500 klachten

De onbetaalde facturen zouden geen verrassing mogen zijn. In 2016 maakte de krant USA Today een lijst van maar liefst 3.500 rechtszaken bekend waarin beweerd werd dat Trump rekeningen niet of onvolledig betaalde. De klachten kwamen van medewerkers van zijn casino’s, vastgoedmakelaars en schilders. En, ironisch genoeg, van advocaten die hem vertegenwoordigden in verschillende van die zaken. Webhost RightForge, dat juridische actie wil ondernemen tegen Trump, kan dus in de rij gaan staan.

Het zal voor de voormalige president een kleine zorg zijn, in vergelijking met de geheime en gevoelige overheidsdocumenten die op 8 augustus door de FBI in beslag werden genomen bij de huiszoeking in zijn residentie in Palm Beach in Florida. Een federale rechter heeft nu laten weten dat ze van plan is om een special master aan te stellen in het dossier. Dat is een advocaat die optreedt als derde, onafhankelijke partij, en die toezicht houdt op het onderzoek van de geheime documenten door de FBI. Het aanstellen van een special master was een vraag van Donald Trump waaraan rechter Aileen Cannon – zelf in 2020 door Trump genomineerd – tegemoet lijkt te komen.

