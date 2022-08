Telenet haalt webruimte van 60.000 klanten offline

Telenet haalt op 1 september de webruimte offline die inbegrepen is bij een Telenet-internetabonnement. Ook de betalende webruimte die gekoppeld is aan dat internetabonnement, verdwijnt. De provider laat weten dat de betalingen daarvoor vanzelf stoppen. Het gaat om zowat 60.000 webruimtes, die volgens Telenet vaak al lange tijd niet meer actief zijn.

De beslissing komt er omdat er “ondertussen tal van nieuwe, veiligere en meer geavanceerde mogelijkheden bestaan om webruimte te beheren”, klinkt het. Het bedrijf noemt platformen zoals Whatsapp, Facebook en Microsoft SharePoint als mogelijke alternatieven voor het delen van informatie. Om bestanden te delen is er de OneDrive van Microsoft Office, en daarnaast zijn er mogelijkheden via Google Drive of iCloud. Tot slot zijn er ook Dropbox en WeTransfer.

Internetproviders gaven jarenlang een beetje webruimte aan klanten, zodat die een eigen eenvoudige website op poten konden zetten of kleine bestanden online konden opslaan. Het gaat bij Telenet om webadressen die starten met http://users.telenet.be/.

Concurrent Proximus bouwde de webruimte voor particuliere klanten vorig jaar al af. (blg)